Орел принял эстафету телемарафона «Одна на всех…»

Корреспондент ГТРК «Орел» Анна Боева представила зрителям памятные места Орловщины и тех, кто воевал и пережил оккупацию, кто сегодня сохраняет память о тех годах.

Орёл - город первого салюта, город воинской славы - снова встречает победный месяц май! 9 мая для нашего города всегда особенный день. Ведь Орел вошёл в число самых разрушенных войной городов страны. А битвы под Орлом и Курском стали переломными в ходе войны.

Освободителям Орла и Белгорода тогда Москва салютовала впервые. Вслед за Сталинградом, операция «Кутузов» перемолола фашистов, но за это было заплачено много. На небольшой территории с нашей стороны сражались 16 армий. Здесь в бою с двух сторон сошлись более 2 миллионов солдат.

Сергей Широков, заведующий орловским военно-историческим музеем: «Орловщина обильно полита кровью. По последним данным «Книги памяти» на территории Орловской области, в современных ее пределах, погибло 800 000 человек. У нас 727 паспортизированных воинских захоронений».

Орел был разрушен полностью, осталось всего несколько целых зданий. Фашисты отступали с озверением, покидая город, где они почти два года чувствовали себя хозяевами. Оккупация Орла - это особая страница. Подпольщики вредили врагу как могли: однажды взорвали гостиницу, где поселились 150 офицеров - пополнение Гудериана. А доктор Турбин за стенами городской больницы открыл подпольный госпиталь для советских солдат.

При этом в Орле оставались десятки тысяч людей - в основном женщины, старики и дети. Каждый орловец-фронтовик - в любой точке линии фронта тогда бился за них!

Гордость Орловщины - Абрам Миркин. Этому бравому мужчине 100 лет. Он сдаёт нормы ГТО и делится секретами своей стойкости к жизненным невзгодам, которой, конечно, научился на войне.

Вся территория Орловщины помнит страшные годы войны. Живописное место у высокого берега Оки и Зуши - «Долина смерти». Здесь в течение двух лет была линия фронта. Враг называл орловский выступ «кинжалом, направленным в сердце России». Пройти к Москве здесь им не дали.

На Кривцовском мемориале традиционно стартует «Вахта памяти». На орловской земле у поисковиков работы много. На днях вернули домой в Пензу Анатолия Силантьева, командира разведроты.

Ещё одно памятное место - сквер Танкистов. Здесь покоятся танкисты, освободители Орла. Для них наш город стал последней точкой на карте жизни. Здесь в мае традиционно собирается много людей - ветераны, дети. В этом году пандемия внесла свои коррективы. Но нашу память никаким вирусам не победить.