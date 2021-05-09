Андрей Клычков: «Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа»

Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с Днем Победы.

Уважаемые орловчане!





Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа, который выстоял в суровых испытаниях и победил фашизм, в кратчайшие сроки преодолел послевоенную разруху и построил мощную индустриальную державу.

Бессмертный подвиг героев навсегда останется в летописи ратной славы Отечества, в сердцах благодарных потомков, всех жителей опаленной войной Орловщины, города Первого салюта и воинской славы Орла.

В этом году празднование Дня Победы вновь пройдет в ограниченном формате, но это не помешает нам выразить свою глубокую благодарность представителям легендарного военного поколения за их беспримерное мужество и несгибаемую силу воли, стойкость и патриотизм, героические ратные и трудовые свершения во имя свободы и независимости Родины.

Объединенные чувством гордости за нашу великую страну, следуя заветам доблестных предков, мы не останавливаем работу по увековечению подвигов воинов-освободителей, усилению поддержки ветеранов и всех представителей военного поколения, воспитываем молодежь достойными продолжателями великих победных традиций, делаем все для процветания Орловщины.

В этот священный торжественный день прошу принять мои сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых успехов и достижений на благо родного края и всей России!

С праздником Великой Победы, дорогие орловчане!

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.