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8:15, 9 мая 2021 года

Андрей Клычков: «Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа»

Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с Днем Победы.


Уважаемые орловчане! 

Дорогие ветераны!
 
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
 
Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа, который выстоял в суровых испытаниях и победил фашизм, в кратчайшие сроки преодолел послевоенную разруху и построил мощную индустриальную державу. 
 
Бессмертный подвиг героев навсегда останется в летописи ратной славы Отечества, в сердцах благодарных потомков, всех жителей опаленной войной Орловщины, города Первого салюта и воинской славы Орла. 
 
В этом году празднование Дня Победы вновь пройдет в ограниченном формате, но это не помешает нам выразить свою глубокую благодарность представителям легендарного военного поколения за их беспримерное мужество и несгибаемую силу воли, стойкость и патриотизм, героические ратные и трудовые свершения во имя свободы и независимости Родины. 
 
Объединенные чувством гордости за нашу великую страну, следуя заветам доблестных предков, мы не останавливаем работу по увековечению подвигов воинов-освободителей, усилению поддержки ветеранов и всех представителей военного поколения, воспитываем молодежь достойными продолжателями великих победных традиций, делаем все для процветания Орловщины. 
 
В этот священный торжественный день прошу принять мои сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых успехов и достижений на благо родного края и всей России! 
 
С праздником Великой Победы, дорогие орловчане! 
 
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков.



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