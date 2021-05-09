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8:15, 9 мая 2021 года
Андрей Клычков: «Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа»Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с Днем Победы.
Уважаемые орловчане!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа, который выстоял в суровых испытаниях и победил фашизм, в кратчайшие сроки преодолел послевоенную разруху и построил мощную индустриальную державу.
Бессмертный подвиг героев навсегда останется в летописи ратной славы Отечества, в сердцах благодарных потомков, всех жителей опаленной войной Орловщины, города Первого салюта и воинской славы Орла.
В этом году празднование Дня Победы вновь пройдет в ограниченном формате, но это не помешает нам выразить свою глубокую благодарность представителям легендарного военного поколения за их беспримерное мужество и несгибаемую силу воли, стойкость и патриотизм, героические ратные и трудовые свершения во имя свободы и независимости Родины.
Объединенные чувством гордости за нашу великую страну, следуя заветам доблестных предков, мы не останавливаем работу по увековечению подвигов воинов-освободителей, усилению поддержки ветеранов и всех представителей военного поколения, воспитываем молодежь достойными продолжателями великих победных традиций, делаем все для процветания Орловщины.
В этот священный торжественный день прошу принять мои сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых успехов и достижений на благо родного края и всей России!
С праздником Великой Победы, дорогие орловчане!
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков.
Орловское Информбюро