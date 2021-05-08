Юрий Парахин сообщил орловцам, откуда лучше всего наблюдать фейерверк

В Орле 9 мая пройдет праздничный салют.

Юрий Парахин: «В этом году фейерверк задумали иным, чем в прошлые годы, – разным по высоте и видам. Чтобы насладиться зрелищем и охватить взглядом всё буйство красок, пиротехники рекомендуют смотреть из следующих точек: с набережной Дубровинского, из Детского парка, от памятника И.А. Бунину, с Почтового переулка и с Герценского моста. Главное: не забывайте о масочном режиме и социальной дистанции!»