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11:22, 9 мая 2021 года В Орловской области – 48 новых случаев коронавирусной инфекции В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





9 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 48 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 578). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 416 человека. Накануне выписан 54 орловец (всего – 32 551). От последствий болезни скончалось 611 жителей региона (+2 летальных исхода). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



