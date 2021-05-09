Орел отмечает День Победы

Сегодня к стеле «Орел – город воинской славы» возложили цветы.

В Орле почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров. К стеле «Орел – город воинской славы» возложили гирлянду Славы и цветы. В церемонии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенаторы Российской Федерации Владимир Круглый и Василий Иконников, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Пилипенко, мэр города Орла Юрий Парахин.

Память погибших присутствовавшие на церемонии почтили минутой молчания. Почетные гости также возложили цветы к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области