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13:34, 9 мая 2021 года К Вечному огню в Орле возложили цветы По многолетней традиции в День Победы над домом №5 на площади Мира был водружен дубликат Красного флага, который взвился над Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.





Сегодня в Орле состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в сквере Танкистов. В церемонии возложения приняли участие губернатор области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенаторы Владимир Круглый и Василий Иконников, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, мэр города Орла Юрий Парахин, представители трудовых коллективов, горожане. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Также цветы возложили на Братскую могилу и к памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну. По многолетней традиции в День Победы в Орле над домом №5 на площади Мира был водружен дубликат Красного флага, который взвился над Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На этом здании (ранее доме №11 по ул. Московской) 5 августа 1943 года в 2 часа 30 минут Красный флаг установили воины–разведчики Василий Иванович Образцов и Иван Дмитриевич Санько.





Орловское Информбюро



