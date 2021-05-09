В Орле вдове ветерана вручили медаль МЧС России

Медаль вручили Клавдии Безкровной, вдове почётного члена Совета ветеранов ГУ МЧС России по Орловской области Александра Безкровного.

Сегодня сотрудники орловского управления МЧС России пришли в гости к вдове ветерана Великой Отечественной войны Александра Даниловича Безкровного – Клавдии Ивановне.

Александр Безкровный был призван в армию за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Он служил в войсках связи, участвовал в Битве за Москву. В 1943 году в звании младшего лейтенанта был направлен в прифронтовую школу связистов Сталинградского военного округа, где служил до окончания войны. Со службой Родине связана вся его жизнь. Он был уволен в запас в 1974 году. Тогда он переехал в Орел. До 1991 года работал в Штабе гражданской обороны Орловской области. Здесь Александр Данилович сразу вошел в состав Совета ветеранов, а затем в 1998 году был избран председателем Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Главного управления. Александр Данилович награжден боевыми орденами, медалями и государственными наградами.

Александр Безкровный ушёл из жизни в конце 2020 года, но до сих пор он является примером мужества, героизма, любви к Родине.

Сегодня вдове Александра Даниловича Безкровного Клавдии Ивановне и его дочери Людмиле Александровне была вручена медаль МЧС России «30 лет МЧС России».

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области