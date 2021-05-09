В Орле вдове ветерана вручили медаль МЧС России

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14:50, 9 мая 2021 года
В Орле вдове ветерана вручили медаль МЧС РоссииМедаль вручили Клавдии Безкровной, вдове почётного члена Совета ветеранов ГУ МЧС России по Орловской области Александра Безкровного.
Сегодня сотрудники орловского управления МЧС России пришли в гости к вдове ветерана Великой Отечественной войны Александра Даниловича Безкровного – Клавдии Ивановне.
Александр Безкровный был призван в армию за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Он служил в войсках связи, участвовал в Битве за Москву. В 1943 году в звании младшего лейтенанта был направлен в прифронтовую школу связистов Сталинградского военного округа, где служил до окончания войны. Со службой Родине связана вся его жизнь. Он был уволен в запас в 1974 году. Тогда он переехал в Орел. До 1991 года работал в Штабе гражданской обороны Орловской области. Здесь Александр Данилович сразу вошел в состав Совета ветеранов, а затем в 1998 году был избран председателем Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Главного управления. Александр Данилович награжден боевыми орденами, медалями и государственными наградами.
Александр Безкровный ушёл из жизни в конце 2020 года, но до сих пор он является примером мужества, героизма, любви к Родине.
Сегодня вдове Александра Даниловича Безкровного Клавдии Ивановне и его дочери Людмиле Александровне была вручена медаль МЧС России «30 лет МЧС России».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро