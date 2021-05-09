На Орловщину придут заморозки

Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Орловской области.

Как сообщили в региональном МЧС, по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи 10 мая 2021 года местами на территории Орловской области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до 1 градуса мороза.

С 21 часа 9 мая до 21 часа 10 мая в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный ночью 6-11, днем 8-13, местами 15-18м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами заморозки до 1 градуса мороза, днем 12-17 градусов тепла. В Орле без осадков, ветер северный ночью 6-11, днем 8-13м/с, температура ночью 2-4, днем 14-16 градусов тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и другие.