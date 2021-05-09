В День Победы для орловских ветеранов звучали песни военных лет

Творческие коллективы города организовали праздничные концерт во дворе дома, где живут ветеранов Великой Отечественной войны.

Николай Лукьянович Сусанов и Иван Иванович Ветров живут в одном доме, и сегодня концерт, организованный для них, смотрел весь двор.

Николай Лукьянович освобождал Брянскую область, дошел до Белоруссии, имеет много наград, в том числе Орден Отечественной войны II степени. Иван Иванович участвовал в Орловско-Курской битве, награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», а также Орденом Отечественной войны I степени.