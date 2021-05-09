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15:39, 9 мая 2021 года

Вальс для ветерана

В День Победы в Орле проходит акция «Поем двором».


Сегодня творческие поздравления от ансамбля танца «Славица» и всех горожан принимал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Андреевич Шигин.
 
Он родился 7 сентября 1924 года. Служил в 98-м гвардейском батальоне 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Освобождал деревню Ахтырка Колпнянского района Орловской области.
 
Из наградного листа к медали «За отвагу» (январь 1944 года):
 
«Несмотря на интенсивный обстрел пулеметов и артиллерии противника, рискуя жизнью, тов. Шигин пробрался на наблюдательный пункт и обеспечил связью 202-й гвардейский стрелковый полк».
 
Виктор Андреевич награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, получил две медали «За Отвагу», медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».
 
Выразить ветерану слова благодарности, увидеть настоящего Героя собрались соседи, горожане, сотрудники администрации Заводского района, артисты ансамбля «Славица» ...
 
Под знамёнами российских и советских флагов, под песни военных лет в центре двора вальсировали Виктор Шигин и юная орловчанка.
 
Фото пресс-службы администрации города Орла



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