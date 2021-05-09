Сегодня Андрей Клычков посадил еще несколько деревьев в парке Победы

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16:20, 9 мая 2021 года
Сегодня Андрей Клычков посадил еще несколько деревьев в парке ПобедыВ Орловской области продолжается акция «Сад Памяти».
В этом году по всей стране в рамках акции «Сад Памяти» планируется посадить 27 миллионов деревьев в честь каждого из погибших в годы войны.
Сегодня, 9 мая, в парке Победы появились ещё 50 молодых деревьев, в посадке которых принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков
Андрей Клычков: «Мы уже не первый раз высаживаем деревья в качестве назидания и памяти. Каждый год мы вспоминаем погибших героев, и пускай дерево о каждом из них останется в наших сердцах, в нашей памяти».
Губернатор также сообщил, что реконструкцию парка Победы планируется закончить к 5 августа.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро