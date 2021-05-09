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16:52, 9 мая 2021 года

День Победы. Орел. 9 мая 2021

На Орловщине нет ни одной семьи, которую бы не затронула война, и потому День Победы - всенародный праздник. В этот раз в Орле не было массовых торжественных мероприятий, но были возложены цветы победителям и прошла минута молчания в их честь.


Второй год подряд Орел - без парада Победы, но даже пандемия коронавируса не в силах заставить забыть ту кровавую войну. Священный день для нескольких поколений традиционно начался с возложения цветов к стеле «Орел - город воинской славы» и к Вечному огню в сквере Танкистов. 
 
Каждый год в Орле поднимают легендарный Красный стяг - дубликат того флага, который взмыл над освобожденным городом в 1943 году. И сегодня оно вновь на том самом месте. 
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «День Великой Победы еще раз напоминание всем, как хрупок этот мир, и что его нужно защищать. У нас сегодня сильная страна, сильный президент, который в послании Федеральному Собранию четко дал понять, что мы готовы защитить свою страну».
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, мы считаем своим долгом и обязанностью сегодня поклониться памяти ветеранов и героев, кто сложил свои головы, кто сегодня рядом с нами, за нашу большую Победу».
 
Именно на Орловщине в кровавом 1943 году был сломлен «фашистский хребет». За это оплачено дорогой ценой - 800 тысяч советских солдат и офицеров погибли на орловской земле. И мирные жители, попавшие в оккупацию, делали все возможное, чтобы захватчики скорее оставили нашу землю. За героизм людей Орел в числе первых получил звание «Город воинской славы».


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Анна Вайсергисер
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