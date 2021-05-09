воскресенье 9.05.2021 18:12:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:00, 9 мая 2021 года

Для орловских школьников провели урок, посвященный дирижерам военных дорог

О сигналах регулировщиков во время Великой Отечественной войны сотрудники ГИБДД рассказали учащимся кадетского класса гимназии №39.


Сотрудники регионального ГИБДД провели урок «Дирижеры дорог во время Великой Отечественной войны». Ребятам рассказали о героических девушках-регулировщицах, о том, какие сигналы они подавали водителям.
 
В военное время снабжение фронта всеми необходимыми грузами было задачей номер один для военных водителей. В выполнении этой задачи кроме шоферов участвовали тысячи совсем юных девушек – регулировщиц движения. Их работа во время войны была такой же тяжелой и опасной, как и у солдат на передовой. Совсем юным инспекторам фронтового дорожного движения приходилось выполнять свои обязанности в любую погоду – под дождем и снегом, на лютом морозе, работать в буквальном смысле на пределе сил, до изнеможения.
 
Инспекторы ГИБДД разобрали с кадетами те сигналы, которые во время войны подавали водителям девушки-регулировщицы. Затем ребята попробовали самостоятельно смоделировать дорожные ситуации с участием регулировщика.
 
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.