Для орловских школьников провели урок, посвященный дирижерам военных дорог

О сигналах регулировщиков во время Великой Отечественной войны сотрудники ГИБДД рассказали учащимся кадетского класса гимназии №39.

Сотрудники регионального ГИБДД провели урок «Дирижеры дорог во время Великой Отечественной войны». Ребятам рассказали о героических девушках-регулировщицах, о том, какие сигналы они подавали водителям.

В военное время снабжение фронта всеми необходимыми грузами было задачей номер один для военных водителей. В выполнении этой задачи кроме шоферов участвовали тысячи совсем юных девушек – регулировщиц движения. Их работа во время войны была такой же тяжелой и опасной, как и у солдат на передовой. Совсем юным инспекторам фронтового дорожного движения приходилось выполнять свои обязанности в любую погоду – под дождем и снегом, на лютом морозе, работать в буквальном смысле на пределе сил, до изнеможения.

Инспекторы ГИБДД разобрали с кадетами те сигналы, которые во время войны подавали водителям девушки-регулировщицы. Затем ребята попробовали самостоятельно смоделировать дорожные ситуации с участием регулировщика.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области