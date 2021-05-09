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17:10, 9 мая 2021 года

Мценск отмечает День Победы

Мценская земля была освобождена от фашистских захватчиков 78 лет назад ценою кровопролитных боев.


Сегодня, 9 мая, жители Мценска приняли участие в церемонии возложения цветов к братской могиле в сквере «Вечный огонь». Возложили цветы и поклонились памяти павших героев глава города Мценска Андрей Беляев, председатель Мценского горсовета Анатолий Фокин, депутат Орловского облсовета Сергей Волков.
 
Вспомнили героев Великой Отечественной войны и в деревне Аниканово Мценского района. Там к мемориалам и Вечному огню возложили цветы глава Мценского района Иван Грачев, уважаемые люди района, школьники.
 
Иван Грачев: «В Мценском районе население перед войной составляло 89 тысяч человек. По окончании войны - 68 тысяч. Эти цифры свидетельствуют об огромных человеческих жертвах и потерях, которые состоялись за те тяжелые годы лихолетья. У нас с вами славная история. Мы - коренные жители этой земли. Наши родители, деды, прадеды испытали различного рода трудности, но сохранили самое главное - единение, стремление к патриотизму, желание жить лучше. Низкий им поклон за их подвиг, за нашу с вами жизнь».
 
Также сегодня в Мценске поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Песни военных лет прозвучали для ветеранов Алексея Власова, Георгия Титова и для жителя блокадного Ленинграда Бориса Борисова.
 
Фото издания «Мценский край»



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