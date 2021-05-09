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17:15, 9 мая 2021 года

Абрам Миркин: «Парад прошел на высшем уровне!»

Орловец, ветеран Великой Отечественной войны присутствовал сегодня на Параде Победы на Красной площади в Москве.


Сегодня в столице на Красной площади прошел Парад Победы. Нынешние защитники Родины отдавали честь живущим сегодня освободителям, в числе которых был и наш орловский ветеран - Абрам Израилевич Миркин. 
 
Как отметил Абрам Израилевич, несмотря на то, что было холодно, парад прошел на высшем уровне. 
 
Абрам Миркин, отправившись на фронт 20-летним мальчишкой, прошел всю войну от первого до последнего дня, принимал участие в боях за Ленинград. Весть о победе услышал одним из первых, на боевом дежурстве. В победном 1945-м переехал в Орел. Женился, вырастил детей, сейчас уже подрастают правнуки. В 97 лет с легкостью сдал нормы ГТО. В июле минувшего года отметил столетний юбилей.


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Всеволод Трифонов
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