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17:40, 9 мая 2021 года

Андрей Клычков и Юрий Парахин проверили спортивный инвентарь в парке Победы в Орле

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава города Орла Юрий Парахин побывали в парке Победы, где ведется реконструкция.


В орловском парке Победы ведется реконструкция. Кроме того там продолжают высаживать новые деревья. Сегодня, в праздничный день, было высажено еще 50 саженцев липы.
 
Как рассказал в своих сетевых аккаунтах мэр Орла Юрий Парахин, уже уложено около 15 тыс. квадратных метров плитки, около 8 тыс. квадратных метров асфальта и 6 тыс. квадратных метров прорезиненного покрытия. Установлено более 500 фонарей, обустроено видеонаблюдение, установлены качели и тренажёры. Тренажеры на прочность проверили и губернатор, и мэр. 
 
Юрий Парахин: «Спортинвентарь проверили. Исправен!».
 
Как сообщает сайт городской администрации, уже заложено основание под часовню-памятник. Она будет установлена на средства Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в рамках проекта «Молчаливое эхо войны».
 
Фото пресс-службы мэрии Орла



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