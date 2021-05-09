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17:57, 9 мая 2021 года

На Орловщине высаживают деревья – в память о защитниках Родины

К международной акции «Сад памяти» присоединился парк Победы в Орле и детский оздоровительный лагерь «Ветерок».


27 миллионов деревьев будут высажены не только в России, но и за ее пределами - в знак памяти о тех, кто встал на пути у фашистов. В Орле, в парке Победы сегодня на 50 лип стало больше.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы каждый год вспоминаем о каждом погибшем герое. И пусть дерево в их честь останется не только для тех, кт живет сегодня, и для тех, кто будет жить завтра».
 
Символ мира и благодарности появился и в детском оздоровительном лагере «Ветерок». Деревья сажали ветераны спорта, тренеры и спортсмены. Каждое из сорока посаженных деревьев обрело имя героя. 
 
Дмитрий Шатохин, генеральный директор Училища олимпийского резерва: «Акция посвящена Дню Победы, а ко Дню Победы яблони всегда цветут. Мы хотели, чтобы в этот день сад был всегда цветущим, было радостно и прекрасно все вокруг».



Анна Вайсергисер
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