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18:40, 9 мая 2021 года

Воспоминания фронтовика. Ашот Мискарян

Ветеран Великой Отечественной о своей военной судьбе рассказал корреспонденту ГТРК «Орел» Ивану Молчанову.


Нынешний май не торопится с теплом. Но у Ашота Гарегиновича Мискаряна, по давно заведённому порядку, свои планы: виноградная лоза, спавшая с прошлой осени, проснулась, выпустила первые почки. 
 
Виноград – единственная память Ашота Гарегиновича Мискаряна о далёкой родине. Армянское село Арчиз уже и не снится ему. Хотя это единственное, что связывает его с семьёй, родителями, братьями и сёстрами. Их было 10. Ашот – шестой. Рождённому в 1924 году, ему предстояло сполна испить чашу общей беды. В 1941-м ему было 17 лет. 
 
Ашот Мискарян, ветеран Великой Отечественной войны: «В армию взяли – по-русски не знал. По-немецки знал лучше, чем по-русски. Нас троих одногодок взяли в сентябре 1942 года».
 
Ускоренный курс Бакинского военного пехотного училища оставил у Ашота впечатление сплошного дождя, под которым их гонял взводный. 
 
В войну вступил в 19-летнем возрасте и в первом же бою был ранен. В полевой медсанчасти только забинтовали ногу и направили в госпиталь в освобождённом Краснодаре.
 
Из госпиталя он вышел с палочкой, которую вскоре отбросил. Его ждал 545-й артиллерийский полк. Это уже осень 43-го. В одном из боёв в батальоне отказала связь. И командир отправил Ашота с донесением – под пулями снайпера. Приказ был выполнен. Но еще одного ранения не удалось избежать. Под Житомиром его накрыло второй раз. Легко отделаться Ашоту в тот раз не удалось. Раненого, его эвакуировали вглубь страны, в Уфу. Там полгода он провел на госпитальной койке. После выписки попал в Челябинск, на военный завод по производству танков. Те танки шли на фронт добывать победу, к которой причастен и наш герой Ашот Мискарян.



Иван Молчанов
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