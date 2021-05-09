Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:30 на телеканале «Россия».

- В Орле почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и поклонились ныне живущим защитникам нашей Родины.





- На Орловщине высаживают деревья – в память о защитниках Родины. К международной акции «Сад памяти» присоединился парк Победы в Орле и детский оздоровительный лагерь «Ветерок».





- Сегодня по стране прошагал «Бессмертный полк». В этих рядах - и наши земляки. Акция проходила онлайн.





- Песни Победы поем всем двором. Под окнами у победителей звучат любимые мелодии.





- Орел принял участие в телемарафоне «Одна на всех…».