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22:00, 9 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:30 на телеканале «Россия».
- В Орле почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и поклонились ныне живущим защитникам нашей Родины.
- На Орловщине высаживают деревья – в память о защитниках Родины. К международной акции «Сад памяти» присоединился парк Победы в Орле и детский оздоровительный лагерь «Ветерок».
- Сегодня по стране прошагал «Бессмертный полк». В этих рядах - и наши земляки. Акция проходила онлайн.
- Песни Победы поем всем двором. Под окнами у победителей звучат любимые мелодии.
- Орел принял участие в телемарафоне «Одна на всех…».
Вести-Орёл