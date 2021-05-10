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11:49, 10 мая 2021 года От COVID-19 скончались еще четверо орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 628).



На лечении – 1 410 человек. Накануне выписано 52 орловца (всего – 32 603). От последствий болезни скончалось 615 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 465 (всего – 4 888 727), число выздоровевших – 6 774 (всего – 4 502 906). Общее число летальных исходов – 113 647 (+ 321 случай за сутки). На лечении – 272 174 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



