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12:15, 10 мая 2021 года В Ливнах за сутки раскрыли кражу пяти велосипедов Полицейские подозревают в преступлении 60-летнего местного жителя.





От владельцев правоохранители узнали, что пристегнутые на тросы велосипеды стояли в подъездах, однако ночью кто-то похитил имущество.



По горячим следам полицейские установили подозреваемого. Им оказался 60-летний мужчина. Все пять украденных велосипедов нашлись у него в гараже.



По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража) – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



