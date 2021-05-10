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13:50, 10 мая 2021 года На Орловщине посадили 300 тысяч сеянцев дуба и сосны Наибольший объем работ пришелся на Глазуновское и Ливенское лесничества – там новые деревья появились на 20 гектарах в каждом.





В этом году в 7 лесничествах уже посадили 69 гектаров молодых деревьев, выращенных в автономных учреждениях лесного профиля. Чтобы сохранить сеянцы, в течение вегетативного периода их будут защищать от сорняков.



Работы ведутся в рамках программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



