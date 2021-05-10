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13:57, 10 мая 2021 года

Дмитровские аграрии прививаются от коронавируса

Специально для вакцинации 35 работников местного сельхозпреприятия организовали выездную бригаду.


Ежедневно в Дмитровской ЦРБ от коронавируса вакцинируются до 20 человек, но в этот раз врачам пришлось уколоть 35 местных аграриев. Для этого медики отравились в ФАП села Долбенкино.

Все пациенты единогласно согласились на процедуры. Причины у каждого свои, но основной мотивацией стала забота о своем и чужом здоровье. Коллеги решившихся на вакцинацию их поддерживают.

Николай Щебатков, механизатор: «Хочу сказать, чтобы не боялись, я уже давно сделал, а здесь присутствую, чтобы поддержать коллектив, чтобы все было хорошо».

Перед тем, как отправиться в прививочный кабинет – стандартные процедуры проверки. Пациентов осматривает терапевт – он замеряет давление и температуру, а также просматривает наличие антител в анализах крови. Среди этих аграриев иммунных к COVID-19 не было.

После одобрения терапевта – непосредственно вакцинация. Ампулы с замороженным «Спутником V» доставили сюда из Дмитровской ЦРБ в специальном термоконтейнере, затем препарат разморозили и ввели пациентам.

В Дмитровском районе живут более 8 000 человек – из них коронавирус перенес уже каждый десятый, а решение вакцинироваться принял каждый восьмой. Врачи предупреждают, что вирус не исчезнет сам по себе, а наоборот, будет продолжать циркулировать и мутировать.

«Спутник V» здесь получили уже более шестисот человек. Еще почти 400 жителей района прошли первый этап вакцинации. Через три недели они получат второй компонент препарата и вскоре приобретут иммунитет к болезни.


Екатерина Игнатюк
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