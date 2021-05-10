понедельник 10.05.2021 16:53:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:04, 10 мая 2021 года

В селе Протасово почтили память павших советских солдат

Торжественная и траурная церемонии прошли в районе местного мемориала.


Здесь упокоены 4 500 советских бойцов. Это второе по величине воинское захоронение на Орловщине. Во всех братских могилах Малоархангельского района лежат 11 тысяч советских солдат.

Оккупация здесь длилась 16 месяцев. На Великую Отечественную войну отсюда призвали 4 764 человека, а домой вернулись только 600. Остальные сложили головы на полях сражений.

Сегодня в районе ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, не осталось. Но живы те, кто их помнит. Потомки бойцов приезжают сюда и из других регионов. В семье Корнеевских из Воронежа больше 70 лет считали своего деда пропавшим без вести. Но орловские поисковики его нашли.

По воинам, погибшим на малоархангельской земле за веру, отечество и народ, прошла и поминальная служба в храме Михаила Архангела. Её провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.


Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.