Главная » Новости



14:04, 10 мая 2021 года В селе Протасово почтили память павших советских солдат Торжественная и траурная церемонии прошли в районе местного мемориала.





Здесь упокоены 4 500 советских бойцов. Это второе по величине воинское захоронение на Орловщине. Во всех братских могилах Малоархангельского района лежат 11 тысяч советских солдат.



Оккупация здесь длилась 16 месяцев. На Великую Отечественную войну отсюда призвали 4 764 человека, а домой вернулись только 600. Остальные сложили головы на полях сражений.



Сегодня в районе ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, не осталось. Но живы те, кто их помнит. Потомки бойцов приезжают сюда и из других регионов. В семье Корнеевских из Воронежа больше 70 лет считали своего деда пропавшим без вести. Но орловские поисковики его нашли.



По воинам, погибшим на малоархангельской земле за веру, отечество и народ, прошла и поминальная служба в храме Михаила Архангела. Её провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.





Антон Киселёв



