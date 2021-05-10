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14:30, 10 мая 2021 года Орловская спортсменка привезла бронзу с Первенства России по карате Соревнования среди юношей и девушек от 10 до 13 лет прошли в Нижнем Новгороде. Орловщину представляли 17 воспитанников школы «Орел – Карат», а Ирине Вайсергисер удалось занять третье место.





В карате девушка уже пять лет. Она сразу поняла – это её спорт. В Нижнем Новгороде Ирина пять раз выходила на татами.



Её рост – 1 метр 58 сантиметров – считается в этом спорте невысоким, что стало дополнительным стимулом к борьбе. Ирина набирала баллы, работая рукой в корпус соперниц. Переводя бой на неудобную для высоких спортсменок ближнюю дистанцию, она встречала их ударами ног в голову.



Тренер Олег Кошелев был уверен в способности воспитанницы сражаться за золото. Готовая физически и психологически, решением судей она все-таки проиграла выход в финал уже знакомой сопернице из Московской области. В схватке за бронзу Ирина оказалась сильнее оппонентки.



Сама спортсменка считает, что для победы ей не хватило уверенности в себе, однако уже совсем скоро Ирина переходит в другую возрастную категорию и верит, что там точно заберет золотую награду.



Ну а пока что – усиленные тренировки, ведь 15 и 16 мая в Орле пройдут Чемпионат и Первенство ЦФО. Орловские каратисты очень надеются, что медали высшей пробы останутся в областной столице.





Юлия Опанасюк



