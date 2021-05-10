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15:06, 10 мая 2021 года Орловская прокуратура вступилась за жильцов бывшего пансионата «ЗИЛ» На директора ООО «Профилакторий», которое является собственником помещений, возбудили уголовное дело о самоуправстве.





В данный момент здесь зарегистрировано 43 человека. С ними встретился областной прокурор Владислав Малкин, представители администрации и правоохранительных структур.



Считается, что игнорируя решения судов двух инстанций о запрете выселения жильцов, собственник не пускал их в свои квартиры, а местные власти никак не разрешили проблему.



Прокурорское вмешательство позволило восстановить в корпусах электричество и водоснабжение, которое ранее было ограничено собственником. Также ему было запрещено чинить гражданам препятствия в доступе к спорным объектам.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на директора ООО «Профилакторий» было возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Местный начальник МО МВД и глава администрации Мценского района получили представления. Первый – за ненадлежащую работу по охране и обеспечению правопорядка, второй – за непринятие должных мер к обеспечению жилищных прав граждан.



Фото пресс-службы областной прокуратуры





Артём Ежаков



