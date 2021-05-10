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15:49, 10 мая 2021 года

В «Орловском полесье» зацвел краснокнижный «Рябчик Шахматный»

Этот процесс продлится ещё два месяца.


Растение с шахматным порядком окраса крапинок и пестротой птички рябчика рождается на охраняемой территории – в тех заповедных местах, где живут зубры. Впрочем, они никак не могут помешать рябчику, ведь когда цветок прорастает, этих животных здесь уже нет. Растение здесь в безопасности, разве что олени могут нечаянно повредить эту редкость.

«Орловское Полесье» одно из немногих мест, где рябчик шахматный цветет хоть и не долго – всего пару недель – но регулярно, год от года. Это растение – эфемероид. За два месяца, оно должно пробиться, развиться и вызреть семена, чтобы на следующий год они могли прорасти.

Здесь бережно следят за популяцией цветка. Каждый год сотрудники парка проводят так называемую перепись населения редкой флоры – на территории парка зарегистрировано 940 видов растений, из них 23 занесены в Красные книги разных уровней. Ну а «Рябчик Шахматный» сейчас числится в Красных книгах Орловской области и Российской Федерации.


Татьяна Тимохина
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