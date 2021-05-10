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15:58, 10 мая 2021 года В День Победы Орел озарился 700 залпами салюта С горожанами, вышедшими полюбоваться праздничным фейерверком, пообщался корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Массовые мероприятия в областной столице отменили, а погода была не самой лучшей, однако люди все-таки вышли на центральные улицы города с георгиевской ленточкой.



Накануне город первого салюта вообще мог не увидеть фейерверков, но власти прислушались к мнению горожан и не стали нарушать традицию. В 22:00 пушки дали более 700 залпов салюта, озарив центр города праздничными вспышками.



Фейерверк прогремел во имя подвига защитников. Если бы не они, то мы бы сегодня не знали что такое свобода. День победы – это день памяти, и каждое поколение не должно это забывать.





Всеволод Трифонов



