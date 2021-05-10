понедельник 10.05.2021 16:53:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:58, 10 мая 2021 года

В День Победы Орел озарился 700 залпами салюта

С горожанами, вышедшими полюбоваться праздничным фейерверком, пообщался корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.


Массовые мероприятия в областной столице отменили, а погода была не самой лучшей, однако люди все-таки вышли на центральные улицы города с георгиевской ленточкой.

Накануне город первого салюта вообще мог не увидеть фейерверков, но власти прислушались к мнению горожан и не стали нарушать традицию. В 22:00 пушки дали более 700 залпов салюта, озарив центр города праздничными вспышками.

Фейерверк прогремел во имя подвига защитников. Если бы не они, то мы бы сегодня не знали что такое свобода. День победы – это день памяти, и каждое поколение не должно это забывать.


Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.