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16:18, 10 мая 2021 года В Ливнах открывается инклюзивная спортивная площадка Спортивный объект станет доступен уже в ближайшее время.





Все тренажеры на новой площадке не имеют острых углов и оснащены силовыми ограничителями, поэтому заниматься здесь смогут как обычные дети, так и ребята с ограниченными возможностями. Инклюзивная площадка – проект Ливенской епархии. В прошлом году она выиграла президентский грант в размере 3 миллионов рублей. На эти средства закупили оборудование и обучили специалистов. Они будут проводить занятия с детьми на силовых тренажерах.





Юлия Сабельникова



