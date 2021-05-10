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16:20, 10 мая 2021 года

Завтра на Орловщине ожидают сильный ветер

Порывы могут достигать 18 м/с.


О неблагоприятной погоде предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС. По прогнозу, с девяти часов вечера 10 мая до девяти вечера 11 мая в Орловской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью: от 6 до 11 м/с, днем: от 8 до 13 м/с, местами от 15 до 18 м/с. Температура ночью: от 3 до 8℃, днем: от 18 до 23℃.


Артём Ежаков
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