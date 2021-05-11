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21:19, 10 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Малоархангельцы почтили память павших советских солдат. В районе захоронено более 11 тысяч бойцов.



- В «Орловском полесье» зацвел краснокнижный «Рябчик Шахматный». Мы прикоснулись к особо охраняемым цветкам.



- Орловская спортсменка привезла бронзу с Первенства России по карате. За медали в Нижнем Новгороде боролись около тысячи спортсменов.



- В честь подвига ветеранов - салют! В Орле было дано более 700 залпов.



- В Ливнах готовят к открытию инклюзивную спортплощадку. Люди с разными возможностями здоровья смогут начать здесь занятия уже в ближайшее время.



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