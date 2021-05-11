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9:58, 11 мая 2021 года Под Орлом в аварии погибла женщина-водитель ДТП произошло 9 мая в 1 час 50 минут на автодороге Колпна – Шушляпино.





30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, скончалась на месте ДТП. С 8 по 10 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 33 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы 1 человек погиб. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



