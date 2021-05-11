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10:22, 11 мая 2021 года Под Орлом завалился КАМАЗ Водитель госпитализирован.





Как сообщает пресс-службы УГИБДД России по Орловской области, авария произошла в Залегощенском районе. 10 мая в 10 часов водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, двигался по автодороге Лунево - Моховое, в районе 2 км допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в областную больницу. С 8 по 10 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 33 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы 1 человек погиб. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



