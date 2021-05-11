На трассе Орел-Тамбов при столкновении двух автомобилей пострадали два человека

ДТП произошло 9 мая в 13 часов.

Как сообщает пресс-службы УГИБДД России по Орловской области, на 12 километре трассы Орел-Тамбов произошло столкновение автомобилей ВАЗ и «Ниссан Кашкай». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай» получили телесные повреждения. После оказания медпомощи бригадой СМП от госпитализации отказались.

С 8 по 10 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 33 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы 1 человек погиб.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области