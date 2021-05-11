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10:50, 11 мая 2021 года

«Обитель». Главная премьера сезона

Пронзительная и шокирующая история любви на фоне великих испытаний разворачивается в Соловецком лагере особого назначения после окончания Гражданской войны.


Сериал «Обитель» снят по мотивам одноименного романа-бестселлера Захара Прилепина. 
 
Соловки, 1920-е годы. 27-летний недоучившийся московский студент Артем Горяинов попадает в лагерь, в котором чекист Федор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по «перековке человека». Одержимый идеей создания нового общества начальник лагеря Эйхманис строит новую цивилизацию на месте православного монастыря, считая, что Серебряный век продолжает жить именно здесь, в Соловках. С первых же дней в лагере Артема ждут жестокие испытания: голод, каторжная работа, опасное противостояние с бандой «блатных», угроза расстрела или физической расправы. Сталкиваясь с самыми разными людьми – уголовниками и «политическими», честными и продажными, великодушными и злопамятными, – Артем пытается не только выжить в смертельно опасном приключении, но и найти свою правду в жизни. Испытанием становится для него и неожиданная любовь с чекисткой Галиной, у которой роман с Эйхманисом. Опасная связь может грозить героям расстрелом. 
 
Режиссер проекта – Александр Велединский. В роли Федора Эйхманиса – Сергей Безруков, Артем Горяинов – Евгений Ткачук, чекистка Галина – Александра Ребенок, а также Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Виктор Добронравов, Виктор Раков и другие.
 

Смотрите на телеканале «Россия» в 21:20 и на платформе СМОТРИМ.




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