В Мценском районе поселился единорог

Скульптуру сказочного животного установили в усадьбе Шеншиных.

Скульптуру единорога установили в усадьбе Шеншиных. Единорог являлся геральдическим символом их рода. Выполнена скульптура в тех же цветах, что и герб. Скульптуру единорога установили при благоустройстве парка.

Благоустройство парка у бывшей усадьбы Шеншиных начали в минувшем году, в рамках регионального проекта «Народный бюджет». Там расчистили пруд, установили ротонду, скамейки, освещение, привели в порядок пешеходные дорожки. Большой двухэтажный каменный дом усадьбы хорошо сохранился. В настоящее время в нем расположена Краснооктябрьская школа. Здание планируют отремонтировать и облагородить территорию вокруг него.