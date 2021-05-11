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12:14, 11 мая 2021 года В академическом театре имени Тургенева готовят премьеру спектакля «Кутига» Эта постановка станет первой работой нового главного режиссёра Владимира Хрущёва в Орле. Уже сейчас спектакль вызывает большой интерес. Актеры, которые в нем заняты, признаются, что ничего похожего в своей профессиональной жизни не делали. На одной из репетиций побывала корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.





История, которая разворачивается на сцене, абсолютно реальна, она действительно произошла в жизни, и по ее следам написана повесть талантливым журналистом и писателем Максимом Васюновым. Творчески переработанная для сцены Владимиром Хрущевым, она расскажет нам о нас, сегодняшних, таких, какие мы есть. История, которая разворачивается на сцене, абсолютно реальна, она действительно произошла в жизни, и по ее следам написана повесть талантливым журналистом и писателем Максимом Васюновым. Творчески переработанная для сцены Владимиром Хрущевым, она расскажет нам о нас, сегодняшних, таких, какие мы есть. Юлия Некрасова, актриса ОГАТ им. И.С. Тургенева: «Когда ты играешь роль, которая придумана, написана, это одно, а если ты начинаешь вникать в то, что реально произошло, и начинаешь на себя надевать шкуру другого человека, то это какие-то новые ощущения совсем». Новых ощущений хоть отбавляй, мало того, что в спектакле будет очень необычная сценография от художника Анатолия Шикули, но и воплощение темы на сцене происходит так, как еще ни разу актерам не доводилось работать. Нелли Галченко, актриса ОГАТ им. И.С. Тургенева: «За более тридцати лет работы в этом театре я впервые в подобном проекте. Это безумно интересно, столько всего уже пройдено и тут что-то новое, я думаю, зрителям тоже будет интересно, они по-другому посмотрят на наш театр и увидят его в другом ключе - и артистов, и даже наш зрительный зал и сцену. В общем, такого еще не было». Сюжет и фабулу спектакля под названием «Кутига» раскрывать не будем, но как хороший детектив, он будет держать зрителя в напряжении. Необычные творческие приемы, аллегории, на фоне, казалось бы, простой и очень жизненной коллизии, добавляют действию мысли, фантазии, и направляют происходящее на сцене внутрь себя. Но когда чужие проблемы становятся твоими, мир меняется, или готов меняться. Владимир Хрущёв, главный режиссёр ОГАТ им. И.С. Тургенева: «Если оголить какие-то проблемы и обратить на них внимание, прежде всего, на самого себя, то это как раз тот самый обратный ход, когда становится совестно, стыдно за себя, за свои поступки, и, конечно, она жизнеутверждающая, потому что мы все-таки говорим о жизни, а не о смерти». Жанр готовящегося спектакля трудно определить каким-то одним словом. Может быть, это документальная драма. Но в то же время в нем будет немало и забавных моментов. Наверное, все как в жизни, где трагичное и смешное почти всегда ходят рядом. Ждем премьеру! «Кутига» это метель, которая на этот раз опустится на город 28 мая.





Эва Стасюлевич



