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12:25, 11 мая 2021 года Орловщина стремится улучшить свою привлекательность Жители региона принимают участие в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. В то же время идет развитие бренда «Бирюзовое кольцо России». Как проходит голосование, и что нам даст развитие нового бренда, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.





На Орловщине проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Оно продлится до 30 мая. В этом году голосование проходит в новом формате – полностью онлайн. Как проходится голосование? - Кампания по выбору общественных территорий в 2021 году отличается от того, что мы делали в этом направлении в предыдущие годы. В этом году дано право всем муниципальным образованиям принять участие в данном голосовании. До этого голосовали только Орел, Ливны и Мценск. Теперь все 27 городских округов и муниципальных районов принимают участие. Наши федеральные коллеги предложили воспользоваться возможностями федеральной онлайн-платформы и впервые провести это голосование только в онлайн-режиме. С одной стороны, это действительно удобно, потому что каждый может выбрать удобное для себя время, чтобы отдать свой голос, и сделать это можно из любой точки, где есть доступ к Интернету. Но, с другой стороны, в силу большого внимания к этому вопросу, в первый день голосования на этой онлайн-платформе, по данным Минстроя России, было обращений до 3,8 тысяч в секунду. С одной стороны это свидетельствует о популярности, но с другой стороны где-то возникали небольшие сбои. Сейчас уж платформа работает стабильно. Онлайн-голосование действительно сможет обеспечить полную прозрачность выборов? - Вопрос прозрачности очень важный. С учетом того, что верификация, то есть подтверждение личности, во время голосования идет с помощью портала Госуслуг или с помощью личного телефона, прозрачность и точность результатов голосования стремится к ста процентам. Что нужно сделать, чтобы проголосовать? - Последовательность шагов для голосования несложная. Проголосовать можно с любого устройства - телефона, планшета, стационарного компьютера. Нужно зайти на сайт для голосования , нажимаем кнопку «проголосовать», выбираем муниципальное образование, на территории которого мы проживаем. Затем нам предложат выбрать одну из общественных территорий, делаем выбор, после чего останется последняя процедура - верификация, то есть подтверждение того, что голосует живой человек. Это можно сделать с помощью сайта Госуслуг, или нас попросят ввести номер телефона, на него придет технический звонок и нужно будет ввести последние цифры этого звонка, после чего голос засчитывается. Как происходит отбор территорий для благоустройства на следующий год, по каким критериям? - У нас 27 муниципалитетов, которые участвуют в голосовании, и каждое само выбирало, по какому принципу включить ту или иную территорию для голосования. Большинство пошли максимально открытым путем - обратились к жителям и собирали их предложения, и на основании этих предложений определяли тот итоговый список общественных территорий, который мы видим сейчас на сайте. Проект и орловский бренд «Бирюзовое кольцо России» вошел в число победителей Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций Lime. Что это был за конкурс, и что нам даст эта победа? - Конкурс проводился в 11-й раз. Впервые в рамках этого конкурса ввели номинацию «Брендинг территорий». И мы направили наш бренд для участия в этом конкурсе. Мы понимаем, что развитие бренда «Бирюзовое кольцо» это марафон, и чтобы в этом марафоне победить, нам нужно ежедневно, ежемесячно, ежегодно двигаться к финишу, к победе. Поэтому мы принимаем активное участие на всех площадках, на которых мы можем заявить о нашем бренде как о символе того богатого историко-культурного наследия, символического капитала, который принадлежит Орловскому краю. «Бирюзовое кольцо России» - название очень яркое, видишь - и хочется отправиться в путешествие. А что мы будем предлагать туристам? Готова ли у нас инфраструктура? - Хотелось бы, чтобы с точки зрения гостеприимства, мы встречали наших гостей максимально подготовленными, и в этом направлении у нас ведется работа, многое еще нужно сделать, но, на наш взгляд, первично, когда конкуренция регионов растет за внимание не только внутреннего туриста, но и иностранного, у нас времени на раскачку нет. Нам необходимо занять активную позицию в выстраивании бренда, в маркетинге территорий за пределами Орловской области, поэтому крайне важно начать эту работу, параллельно подтягивая и уровень качества услуг, которые мы оказываем в сфере гостеприимства и туризма. Какие конкретные шаги предпринимаются для привлечения туристов, для повышения качества услуг? - Сейчас первостепенным вопросом является работа в информационном поле. У нас, очевидно, есть пробелы с информированием иностранного туриста. Если говорить о работе в рамках нашей страны, то мы работаем над электронным путеводителем и в социальных сетях.





Анна Вайсергисер



