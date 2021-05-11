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12:32, 11 мая 2021 года В Орловской области от коронавируса скончались 620 человек Пятеро – за последние сутки.





В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. 11 мая, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 34 679). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленслучай коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 403 человека. Накануне выписано 53 орловца (всего – 32 656). От последствий болезни скончалось 620 жителей региона (+5 летальных исхода). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



