В Орловской области от коронавируса скончались 620 человек

|Главная » Новости
12:32, 11 мая 2021 года
В Орловской области от коронавируса скончались 620 человекПятеро – за последние сутки.
В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 11 мая
, за последние сутки в Орловской области выявлен 51
случай коронавирусной инфекции (всего – 34 679
).
На лечении – 1 403 человека. Накануне выписано 53 орловца (всего – 32 656). От последствий болезни скончалось 620 жителей региона (+5 летальных исхода).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро