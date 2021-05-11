Продолжается реконструкция парка в Малоархангельске

Малоархангельский район Орловской области стал одним из победителей конкурса Минстроя на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах.

Реконструкция парка в Малоархангельске началась около месяца назад. Там будут созданы различные функциональные зоны и маршруты, которые дадут гостям богатый выбор сценариев отдыха на его территории. Сейчас полным ходом идёт демонтаж старых насаждений и частичное выравнивание земельного участка. Подрядчик уже привёз на объект большую часть стройматериалов - щебёнку, песок и плитку.

Как рассказал директор подрядной организации Владимир Рябков, будет сделан пруд, детские площадки, сцена. Задумана и красивая арка для молодоженов. Реконструкцию парка благословил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.