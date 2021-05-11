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12:54, 11 мая 2021 года Для 427 юных орловцев нашли временную подработку Они помогают на кухне и в подсобных помещениях, а также убирают памятные и общественные территории.





С начала года подросткам предлагают вакансии в четырех сетевых ресторанах быстрого питания, двух школах Глазуновского района и шести школах Орловского района. Там ребята заняты кухонными и подсобными работами.



В мае к оплачиваемой уборке школьных помещений, дворов, прилегающих к школе территорий, воинских захоронений, парков и скверов предложили присоединиться в Залегощенском, Краснозоренском, Кромском, Мценском и Сосковском районах.



На подработку могут рассчитывать подростки от 14 до 18 лет. По условиям, их трудоустройство не должно вредить здоровью и обучению. Помимо заработной платы от работодателя, служба занятости добавляет к окладу ребят по 1,5 тысячи рублей. Деньги перечисляются на банковскую карту – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



