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14:22, 11 мая 2021 года В Орле сотрудницу УФССП подозревают в махинациях с исполнительными документами На начальницу отделения райотдела службы судебных приставов возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.





По версии следствия, в течение 8 лет – с 2012 по 2020 – подозреваемая незаконно поручала своим подчиненным не регистрировать исполнительные документы, выданные судами и контрольными органами, из-за чего свыше пяти тысяч решений не были в должной мере отработаны. Это повлекло за собой несвоевременное взыскание штрафов и неполное выполнение целей прочих административных наказаний. Предполагается, что мотивом стало увеличение статистических показателей и придание ложной видимости эффективности работы фигурантки.



Преступление было выявлено отделом собственной безопасности областного УФССП и регионального УФСБ. Расследование продолжается – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



