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15:36, 11 мая 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Угроза выселения для жильцов бывшего пансионата ЗИЛ - пока снята. По факту самоуправных действий руководством профилактория возбуждено уголовное дело.

- Вакцина - с доставкой на место. Аграрии прививаются от коронавируса.

- МЧС контролирует пожарную безопасность при помощи беспилотников. Если понадобится, дойдут до каждого дачника.

- Преображение парка в Малоархангельске.

- В «Орловском полесье» зацвел краснокнижный рябчик шахматный. Цветение продлится ещё два месяца.

- Ожидаемая премьера. «Кутига» - режиссерский дебют нового главного режиссера орловского театра драмы.

- Зачем парку Шеншиных единорог?


Вести-Орёл
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