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15:36, 11 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Угроза выселения для жильцов бывшего пансионата ЗИЛ - пока снята. По факту самоуправных действий руководством профилактория возбуждено уголовное дело.



- Вакцина - с доставкой на место. Аграрии прививаются от коронавируса.



- МЧС контролирует пожарную безопасность при помощи беспилотников. Если понадобится, дойдут до каждого дачника.



- Преображение парка в Малоархангельске.



- В «Орловском полесье» зацвел краснокнижный рябчик шахматный. Цветение продлится ещё два месяца.



- Ожидаемая премьера. «Кутига» - режиссерский дебют нового главного режиссера орловского театра драмы.



- Зачем парку Шеншиных единорог?



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