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15:39, 11 мая 2021 года В Орле уничтожили 25 игровых автоматов Бесхозяйное оборудование раздавили на специализированном полигоне.





Ранее технику изъяли в рамках мероприятий по пресечению незаконного игорного бизнеса в Орле. Автоматы уничтожили после судебного решения о признании их бесхозяйными совместно с Межрайонным управлением Росимущества.



Полиция напоминает о том, что граждане, владеющие информацией о функционировании игровых салонов на территории Орловской области, могут в любое время сообщить об их местонахождении (в том числе анонимно) по телефону доверия УМВД 8 (4862) 41-38-56, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Фото пресс-службы регионального УМВД





Артём Ежаков



