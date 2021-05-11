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15:46, 11 мая 2021 года Техцентр задолжал орловцу 38 тысяч рублей зарплаты Уголовное дело было возбуждено после заявления работника.





По данным следствия, руководство ООО «Технический центр "Промышленная экспертиза"», работавшего в Орле с февраля по август 2019 года, не выплатило своему рабочему свыше 38 тысяч рублей.



Расследование делопроизводства, возбужденного по ч.2 ст.145.1 УК РФ, продолжается. Принимаются необходимые меры для погашения задолженности – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



