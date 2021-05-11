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16:26, 11 мая 2021 года Не все орловские педагоги допобразования получили запланированную зарплату В 2020 году уровень средней оплаты труда для таких учителей в ряде районов не дотянул до установленных значений.





Об этом на аппаратном совещании у губернатора заявила глава профильного департамента Татьяна Крымова. В прошлом году уровень средней зарплаты педагогов дополнительного образования не дотянул до 100% исполнения. Чиновница связала это с финансированием таких учреждений из муниципальных бюджетов. Самый низкий процент реализации – 75,8% – оказался в Хотынецком районе. В Орле задача была выполнена полностью.



В ответ губернатор Клычков поручил отработать поднятый вопрос со всеми районами. Глава региона аргументировал это необходимостью планирования средств и возможным поиском иных источников финансирования для системы допобразования.





Артём Ежаков



