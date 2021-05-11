Главная » Новости



16:57, 11 мая 2021 года Мэр Орла подозревается в халатности Эту информацию Юрий Парахин подтвердил информагентству ТАСС.





Градоначальник заявил, что в 2018 году, при составлении проектной документации для строительства дороги в Орловском районе, была допущена ошибка в наименовании улиц, что и стало поводом для разбирательства.



При этом он заявил, что участок производства работ и их объемы соответствуют документам – сообщает ТАСС.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации».





Артём Ежаков



