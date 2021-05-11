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17:42, 11 мая 2021 года

Первый укол «ЭпиВакКороны» получили 136 орловцев

Всего в регионе завершили вакцинацию свыше 49 тысяч человек.


По информации и.о. руководителя областного департамента здравоохранения Владимира Николаева, первый компонент «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» ввели 64 851 орловцу. Более 49 тысяч 333 жителя региона завершили курс вакцинации.

Всего в регион поступило 79 819 доз «Гам-КОВИД-Вак» и 1 620 доз «ЭпиВакКороны». Для записи на вакцинацию имеется от 6 до 7 тысяч свободных слотов. Она осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.

В региональных стационарных учреждениях соцзащиты населения вакцинировано 74% пациентов и 736 сотрудников – сообщает областной информационный портал.


Артём Ежаков
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