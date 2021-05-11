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17:45, 11 мая 2021 года Андрей Клычков и Леонид Музалевский выразили соболезнование в связи с трагедией в школе № 175 в Казани 11 мая в гимназии № 175 г. Казань произошёл теракт. В результате стрельбы погибли девять человек.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией в школе № 175 в Казани. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уважаемый Рустам Нургалиевич! Потрясен трагическими событиями в столице Татарстана. От имени жителей Орловской области и от себя лично прошу Вас принять самые искренние соболезнования в связи с постигшей Республику и всю нашу страну трагедией – гибелью детей и учителя в результате жестокого, бесчеловечного преступления, произошедшего в школе № 175 города Казани. В эти тяжелые дни мы с вами – искренне переживаем эту большую трагедию и боль. Прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки от всех орловцев родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Убежден, что власти Татарстана совместно с федеральным центром окажут всю необходимую помощь семьям, в дом которых пришло это страшное горе». Соболезнование в связи с трагедией выразил и спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский. Леонид Музалевский: «От депутатского корпуса Орловского областного Совета и себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в казанской гимназии № 175. Сегодня тяжёлый день. В Орловской области разделяют скорбь жителей республики Татарстан. Особую боль вызывает то, что подавляющее число жертв — дети. Выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.





Орловское Информбюро



