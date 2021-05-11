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18:05, 11 мая 2021 года

И рыбку съесть, и на штраф не нарваться. Как правильно ловить рыбу в Орловской области?

До 16 мая на Орловщине проходит масштабная экологическая акция «День без сетей». Специалисты Рослыболовства выявляют в местных водоемах бесхозные сети и попытаются поймать тех, кто их раскинул.


Специалисты регионального управления Рослыболовства отправились в рейд в поисках браконьеров. Рыбаков на берегу всегда хватает. Ловят «большую и маленькую», в основном, на удочку. Однако попадаются и те, кто надеется на более масштабный улов и расставляет сети. Вычислить нарушителей и изъять запретные снасти - вот главные цели всероссийской акции «День без сетей». Сегодня его провели в Орловской области.

Елена Хализева, заместитель начальника ТО по Курской и Орловской областям Управления Росрыболовства: «Акция проводится именно в этот период, потому что сейчас запретный период нерестовый, когда ограничено рыболовство, а применение сетевых орудий лова вообще запрещено на территории Орловской области».

Сотрудники Росрыболовства и ГИМС проделали путь от ТЭЦ по деревни Гать. Нашли шесть запрещенных орудий рыбной ловли.

Недавно браконьеры отметились и в Колпнянском районе.

Елена Хализева, заместитель начальника ТО по Курской и Орловской областям Управления Росрыболовства: «Задержаны правонарушители с большим количеством рыбы, которые осуществляли лов при помощи электроудочки, загоняли ее в сети».

Загнать удалось немало: около 200 килограммов. Специалисты уже проводят проверку и выясняют сумму ущерба. По предварительным данным, она составит более 150 тысяч рублей. За такой несанкционированный улов в особо крупном размере может грозить уголовная ответственность. Чтобы уберечь горе-рыбаков от штрафов, а карасей и щук - от гибели, спортсмены Орловской федерации рыбной ловли сами проводит профилактические беседы с нарушителями.

Сергей Вершинин, член Федерации рыболовного спорта Орловской области: «Браконьерские орудия изымаются и сжигаются. Самое страшное, что сети бросают, и в них начинает гнить рыба, раки, животные, птицы путаются и просто умирают».

Чтобы не попасть в ряды браконьеров, специалисты рекомендуют ходить на промысел только с обычной удочкой. Тогда и рыба будет цела, и семейный бюджет от штрафов не пострадает.


Юлия Сабельникова
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